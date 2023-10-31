شجرة المورينجا «مستقبل تعمير الصحراء».. تنمو في أطراف بلقاس بالدقهلية

شجرة المورينجا هي مستقبل تعمير الصحراء، وهي نبات نموذجي للزراعة في المناطق الصحراوية والأراضي حديثة الاستصلاح، حيث تتحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، وفق حديث الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن»، حيث يدقم معلومات عن الشجرة التي تنمو في أطراف مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

يقول سالم، إن أشجار المورينجا تُزرع بغرض الظل والزينة، إذ إنها تعطي الظل في فصل الصيف وتسمح لأشعة الشمس في الشتاء، وله مسميات كثيرة مثل غصن البان واليسر والحبة الغالية والثوم البري وفجل الحصان وغيرها من المسميات، وتشتهر زراعة أشجار المورينجا في في أطراف مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية لما له من أهمية كبيرة ومتعدد الاستخدام.

استخدامات أشجار المورينجا

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بأن الاستفادة الكبرى من أشجار المورينجا هو إنتاج الزيت، الذي يعد من أغلى وأنقى الزيوت النباتية، حيث يحتوي على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة وكذلك على الأوميجا، وكذلك يمكن استخدامه كمحصول أخضر للحصول على القرون الخضراء ويتم طهيها مثل الفول الأخضر والبقوليات، بالإضافة استخدامه كمحصول أعلاف وارتفاع قيمته الغذائية الكبيرة، ويمكن تجفيف أوراق المورينجا يمكن استخدامها في صورة كبسولات كمكمل غذائي أو تقطيع الأوراق واستخدامها في السلطات، بجانب الاستخدامات الطبية المتعددة وتدخل في صناعة الأدوية.

وأضاف سالم، أن بعض الدول وخاصة الفقيرة مثل الأفريقية بعد الحصول على الزيت يتم استخدام متبقي عصر البذور أو مجروش البذور لعمل مستخلص مائي ثم إضافته إلى الماء العكر ويتم تعقيم الماء من البكتيريا وبعدها يكون صالحا للشرب.