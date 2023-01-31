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«القصير» يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة

كتب:

محمد أبو عمرة
03:03 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
وزير الزراعة خلال متابعة حصر الأراضي

وزير الزراعة خلال متابعة حصر الأراضي

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 

وأكد «القصير»، خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حالياً في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، تتطلب تدقيق عمليات استكشاف وحصر وتصنيف الأراضي في المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة في ظل التحديات التي تواجه ملف الغذاء عالمياً ومحلياً.

تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لحصر الأراضي الجديدة

وقد وجه السيد القصير، وزير الزراعة بضرورة توزيع المهام والأدوار للهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة والمعنية بعمليات الاستكشاف وحصر الأراضي وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة واللازمة لتنفيذ هذه المهام، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من الوزارات والجامعات المصرية بما يسهم بشكل فعال في إحداث التوازن والتكامل بين جهات الدولة المختلفة والوصول إلى نتائج مدققة بشأن دراسات تحديد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع، نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة سواء في إنشاء البنية التحتية أو محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الصحراء من اجل تدعيم ملف الأمن الغذائي.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.