بعد انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف.. هل نرتدي الملابس الشتوية؟

مع انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف فلكيا أمس السبت، والذي يشهد تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وأمطار ورياح، يكثر التساؤل عن ارتداء الملابس الثقيلة أو الشتوية في فصل الخريف.

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهى بالفعل وبدأنا فصل الخريف أمس السبت والذي يستمر لمدة 3 أشهر، موضحة أن النصف الأول من فصل الخريف يحمل بعض سمات فصل الصيف ودرجات الحرارة تكون مرتفعة والأجواء تكون حارة.

الوقت غير مناسب حاليا لارتداء الملابس الشتوية

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوقت حاليا غير مناسب تماما لتغيير نوعية الملابس، قائلة: «لما نبدأ الشعور بالبرودة خلال فترات الليل ممكن نقول محتاجين نضيف قطعة ملابس إضافية أو جاكيت خفيف فى الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر».

وتابعت أن الفرق بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل ليس شاسعا في الوقت الحالي، والأجواء حاليا ما زالت مناسبة لارتداء الملابس الصيفية.

ونوهت إلى أن الأجواء غير مناسبة تماما لارتداء الملابس الشتوية حاليا، مضيفة أن ارتداء الملابس الثقيلة سيكون بحلول شهر ديسمبر و فصل الشتاء: «ممكن نبدأ نغير نوعية الملابس بشكل تدريجى مع فصل الشتاء وذلك عند بدء برودة الطقس».

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.