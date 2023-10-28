حزب حماة الوطن: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تهدد الاستقرار العالمي

طالب المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

الاحتلال البري لقطاع غزة

وأكد رشدان أنّ الاجتياح البري لقطاع غزة سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع القائم أو امتداده إلى باقي دول المنطقة، ما ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي

أشاد المهندس يوسف رشدان بموقف مصر وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبلوماسية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خلال رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة ما يؤدي إلي تصفية القضية الفلسطينية

دور الرئيس السيسي في إدارة أزمات المنطقة

وشدد رشدان على أن الرئيس السيسي يلعب دورا محوريا في إدارة الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط لإنقاذ الشعوب في فلسطين والسودان وليبيا حيث تلقي جهوده في هذا الشأن تقديرا من القوي العظمى و المجتمع الدولي

وأكد أن الحرب البرية الإسرائيلية سوف توقف الجهود المبذولة لتفكيك الأزمة في غزة من خلال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات المطلوبة إلى الأهالى مشيرا إلى أن الوساطة المصرية والدولية أحرزت تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية لكن تحركات إسرائيل سوف تؤدي إلي إفشالها.