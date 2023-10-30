دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على مناطق بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركيف بأوكرانيا وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا التي أعلنت موسكو في عام 2022 إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنّ 7 مدنيين قتلوا مدنيين وأصيب 14 آخرون في الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، في مقاطعة دونيتسك بسبب القصف الأوكراني.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 835 قتيلا ومصابا، وإسقاط 39 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أعلنت إسقاط 8 صواريخ «ستورم شادو» البريطانية المجنحة أطلقتها القوات الأوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، قال المتحدث باسم الرئسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على دعوة الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا،جيفري ساكس في مقال بصحيفة كاثيميريني اليونانية، واشنطن لإعادة النظر في موقفها تجاه روسيا، إن مثل هذه الفكرة نادرة، إلا أنه هناك نقاشا قد بدأ ينطلق بهذا الشأن.