أسطول البحر الأسود الروسي يجري مناورات قبالة شبه جزيرة القرم
كتب:
هانى حسن
01:14 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المُعيّن من روسيا أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قِبالة سواحل المدينة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
وكتب ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الأحد، على تطبيق تليجرام: «كل شيء هادئ في المدينة».
ويشن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره الرئيسي في سيفاستوبول، العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.