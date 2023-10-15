أسطول البحر الأسود الروسي يجري مناورات قبالة شبه جزيرة القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المُعيّن من روسيا أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قِبالة سواحل المدينة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكتب ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الأحد، على تطبيق تليجرام: «كل شيء هادئ في المدينة».

ويشن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره الرئيسي في سيفاستوبول، العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.