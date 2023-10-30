محمد رمضان عن أغنيته الجديدة: طلبت تأجيلها ومش لازم تسمعوها

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرحه أغنية جديدة بعنوان «عيد ميلادي»، مع المغني سكيلز، رغم طلبه بتأجيلها، تزامناً مع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

محمد رمضان يطلب من جمهوره عدم سماع أغنيته الجديدة

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أغنية النهارده عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب».

وأضاف «رمضان»: «ولازم أنزلها النهارده الساعة 5 على قناتي لأن ده التزام في العقد، بس مش مهم تسمعوها؛ لأنها مش وقتها بالنسبة لينا».

محمد رمضان يتبرع بكامل أرباح حفلاته للشعب الفلسطيني

في سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان، قد أعلن من خلال خاصية «ستوري» عبر صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، تبرعه بكامل أرباح حفلاته للشعب الفلسطيني.

وكتب رمضان، قائلًا: «كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة إخوتي في غزة».

ويردد «رمضان» باستمرار الدعاء لغزة، بقوله: «اللهم صبّر أهالي شهدائنا في غزة وفي كل مكان، وارزقهم الصبر والنصر والاستقرار».