محمد رمضان بعد مقابلة وزير خارجية الأردن: شكرا لاهتمامكم بفلسطين

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة لوزير الخارجية الأردني، بعد مقابلته بالأمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرًا إلى أنه يحب مصر.

محمد رمضان ينشر صورة رفقة وزير الخارجية الاردنية

ونشر محمد رمضان، صورة له رفقة وزير الخارجية الأردنية، عبر خاصية «الستوري»، وعلق عليها: «السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سعدت بلقائك اليوم، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر، شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية، وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية ولكل بلادنا العربية، بالأمان والرخاء والاستقرار».

محمد رمضان يعلن تخصيص أرباح حفلاته لصالح فلسطين

وفي سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان، قد أعلن من خلال خاصية «ستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تبرعه بكامل أرباح حفلاته للشعب الفلسطيني.

وكتب رمضان، قائلًا: «كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخواتي في غزة».