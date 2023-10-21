محمد رمضان يعلن تخصيص أرباح حفلاته لصالح فلسطين

أعلن الفنان محمد رمضان، من خلال خاصية «ستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، عن تبرعه بكامل أرباح حفلاته للشعب الفلسطيني.

وكتب رمضان قائلا «كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة إخواتي في غزة».

يذكر أن كثير من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين من خلال وقفات تضامنية، فيما تبرع البعض الآخر، وعمد آخرون إلى إلغاء حفلاتهم تضامنا مع أحداث فلسطين، ومنهم أنغام وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وغيرهم.