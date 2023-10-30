رئيس جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز تشهد مشروعات تنموية في جميع المجالات

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، إن مشروعات التنمية في سيناء تجرى على مختلف الأصعدة من إسكان وكهرباء والطرق، علاوة على المشروعات التنموية الكاملة الزراعية.

تنمية سيناء أمن قومي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc» أن تنمية سيناء أمن قومي لملء الفراغ الجغرافي حتى لا تكون مطمع للآخرين، وجهاز تعمير سيناء ينفذ واجباته في تطبيق خطة الدولة الاستثمارية من طرق عملاقة وإسكان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي تنفذها في المجال العلمي من حيث المدارس والكليات بجميع التخصصات، بالإضافة إلى ملف الصحة.

مشروع التنمية في المياه والصرف الصحي

وأشار إلى مشروع التنمية في المياه والصرف الصحي، إذ جرى عمل محطة عملاقة 300 ألف متر مكعب/يوم، ومحطة تحلية المياه للقضاء أيضا على مشكلة المياه والمناوبة بها، والتي كانت تعاني منها شمال ووسط وجنوب سيناء، مؤكدا امتداد يد التنمية في كل أرجاء سيناء على مختلف الأصعدة والمجالات.