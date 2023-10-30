«التنسيقية»: الدولة المصرية بذات جهودا كبيرة لإعادة إعمار سيناء خلال 10 سنوات

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة على مدار الـ10 سنوات الماضية في إعادة تأهيل المجتمع والبيئة داخل سيناء من أجل حياة كريمة.

محاربة الإرهاب في سيناء

وأضاف «عزمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية حاربت الإرهاب طوال السنوات الماضية حتى يستقر الوضع، ونرى هذا الشكل من الاستقرار الذي يسمح بأن نرى فعاليات مختلفة وأحداثًا، ويستطيع أن يشارك فيها المواطن السيناوي، ويمارس حياته بحرية وهذا ظهر بالفعل في العديد من المهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب وأن جهود الدولة المصرية فيها كللت بالنجاح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن سيناء تم تعميرها بدماء الشهداء من أبنائها، ومن ضحوا بحياتهم من أجل أن تستقر سيناء، ونحن نرى الآن مطار العريش يستقبل مساعدات بكل أمان واستقرار وحرية، وأصبح المطار مستقبلا لكل الدول التي ترسل مساعدات لفلسطين، وهذا يعد انتصار للدولة المصرية، وكل من ساهم في تنمية هذه الأراضي من شهداء الجيش والشرطة وأهالي سيناء الحبيبة.

تنمية الأراضي في سيناء

ولفت إلى أن الدولة انفقت مبالغ كبيرة جدا على تنمية الأراضي في سيناء، واستحداث مناطق للاستثمار سواء الصناعي أو الاستثمار التجاري، لذلك كل هذه الخطوات التي أخذتها الدولة المصرية على مدار الأعوام السابقة أدت الاستقرار الذي نراه اليوم.