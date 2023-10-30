«إرادة جيل»: سيناء شهدت طفرة في بنيتها التحتية خلال الـ10سنوات الماضية

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بجهود الدولة المبذولة لتنمية منطقة شمال سيناء وإعمارها بالسكان من خلال الزحف العمراني الذي ألحق بكافة جوانبها الجغرافية في 10 سنوات مضت.

إعمار سيناء

وقال اللواء محسن الفحام، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية لمنطقة شمال سيناء وتحوليها لتمركز سكاني مأهول بعدد كبير من السكان، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية على أراضيها وتوفير مقومات الحياة المعيشية بها.

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «عمدت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة على تعزيز مقومات البنية التحتية بمنطقة شمال سيناء من خلال حركة نهضوية شاملة تمثلت في بناء وحد سكنية ومستشفيات ومدارس للأهالي فضلا عن إطلاق سلسلة من المشروعات التنموية التي تهدف لخلق فرص عمل لأبنائها».

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه مؤكدا على أن الإعمار الذي ألحق بصحراء شمال سيناء سيعزز مناخها الأمني كونها عامل هام لزيادة الكثافة السكانية بها.