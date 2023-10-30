وكيل «خطة النواب»: 77 مليار جنيه تكلفة تنمية سيناء في 10 سنوات

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبنت منذ توليها السُلطة فكرة تنمية وتعمير سيناء؛ نظرا لأهمية هذا البناء في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن مصر وشعبها.

وأضاف «سالم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك التنمية تمثلت في عدة أمور هامة منها زيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء، التي بلغت خلال عشر سنوات 77 مليار جنيه، طبقا للبيانات الصادرة من وزارة التخطيط، لأن هذه الاستثمارات هي بوابة التواجد الفعلي لأهل سيناء على الأرض من خلال العمل والاستمرار وهي بيئة تطرد أي إرهابي أو خارج على القانون، مؤكدا أن ما تحتاجه سيناء هو التواجد الفعلي للمشروعات والتنمية من أجل بناء صحيح لمستقبلها.

مراكز خدمة المستثمرين

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه في اطار تعظيم الاستثمارات تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن توفير المئات من الفرص استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية للدولة، علاوة على توافر المئات الأخرى من الفرص الصناعية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، و يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.

وأوضح أن الأمر لم يقتصر فقط على المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة بل قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإنفاق أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض .

تحويل سيناء لأرض خصبة

وأشار إلى أن هذه الصورة الإجمالية لقائمة المشروعات والاستثمارات في سيناء إنما هي نتيجة إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحويل سيناء الي أرض خصبة بشريا تطرد وتناهض كل أنواع الإرهاب وتخلق فرص عمل دائمة لأهلها.