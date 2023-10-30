أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لجأت للغازات المُحرمة دوليا في حربها على غزة 

أكدت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أنه عندما حاولت إسرائيل اجتياح غزة بريًا وكانت تنوي إحداث خسائر جسيمة وإخراج الأسرى ومعرفة أماكن الفصائل الفلسطينية، إلا أنه مع بداية دخولها برًا تعرضت لهجمات فانسحبت وأعلنت عن صعوبة الاقتحام البري، وأكدت أن يكون هذا الاقتحام محدود لنقاط محددة فقط.

استمرار الغارات والطيران

وأضافت الدكتورة نجلاء بكر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه المطروح الآن استمرار الغارات والطيران والاستجابة جزئيًا لمحاولة تبادل الأسرى بين الجانبين وإن كانت إسرائيل تسعى هذه المرة إلى استمرار الحرب لفترة طويلة حتى تُنهك قوة حماس وتحقيق أهدافها.

ونوهت عميدة كلية السياسة والاقتصاد، إلى أن دلالات تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة الاجتياح البري لقطاع غزة، بمثابة إدراك منه منذ البداية بصعوبات الاجتياح البري نظرًا للكثافة السكانية والقدرات التسليحية، مشيرة إلى أن دعم المجتمع الدولي غير المحدود لإسرائيل جعلها تتمادى في الحرب ولجأت إلى «الغازات السامة المحرمة دوليًا»، فهي تضرب بكل القوانين بعرض الحائط لكي تنفذ مخططها في القضاء على الفلسطينيين.

المستشفيات تعمل بالحد الأدنى لإمكاناتها

وفي سياق متصل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بنقص عدد سيارات الإسعاف في غزة نظرًا لعدم توفر الوقود، كما أن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى لإمكاناتها، فضلًا عن وجود قصف متواصل من الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء إلى 8306.