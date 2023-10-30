رئيس وزراء فلسطين يكشف تفاصيل جرائم الاحتلال: إسرائيل قتلت الخُدج والرضع ولم ترحم أحدا

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت آلاف الأطفال النائمين بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، ما يعكس المدى المفجع الذي بلغته الحرب المجرمة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف أشتية، خلال كلمته في اجتماع الحكومة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أنّ ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل وصف، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وترصد السطور التالية، أبرز النقاط التي تناولها رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته، كما يلي.

- أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

- يموت الأطفال في غزة بين أيدي آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات التي انقطعت عنها الحياة بانقطاع الكهرباء.

- 100 عائلة أبيدت حتى الآن بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.

- يجب أن تتوقف الحرب المجرمة فورا، ووقف التهجير القسري بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

أشتية: النازحون يسكنون في بيوت المنكوبين

- يسكن النازحون في بيوت المنكوبين، يتقاسمون الموت معا.

- 20 شاحنة يوميا لا تمكن الناس من مواجهة أدنى احتياجاتهم الإنسانية.

- نثمّن مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنواجه مخطط التهجير والحلول المجتزأة

- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول الصامتة إلى الخروج عن صمتها، والدول الراعية لحرب الإبادة إلى التوقف عن رعايتها للمقتلة الجماعية المتواصلة.

- التاريخ لن يرحم من يخاصمه.

- سنواجه مخطط التهجير والحلول المجتزأة، والشعب الفلسطيني سينتصر والاحتلال إلى زوال.

- العدوان الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من جيش الاحتلال ومن عصابات المستوطنين الإرهابية.