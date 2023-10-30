«أزهرية مطروح» تنظم مسابقة اختراق الضاحية على الكورنيش للطلاب

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، مسابقة اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية، في إطار برنامج المسابقات الرياضية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم، لتشجيع جميع الطلاب على ممارسة الرياضة وبناء الجسم، والاهتمام والرعاية البدنية السليمة.

سباق اختراق الضاحيه على كورنيش مرسى مطروح

وقال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن سباق اختراق الضاحية على كورنيش مدينة مرسى مطروح شهد مشاركة قوية وجيدة من الطلاب، وكان التنافس حاضراً من الجميع للحصول على المركز الأول، مقدماً الشكر لإدارة رعاية الطلاب وقسم التربية الرياضية بالمنطقة على ما بذلوه من جهود في إنجاح منافسات اليوم وخروجها بالمستوى الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف.

الفائزون في ماراثون اختراق الضاحية في مطروح

وأضاف رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، أن الفائزين هم، المركز الأول الطالب محمود صابر محمود، من معهد «بنين مطروح»، والمركز الثاني الطالب رياض طاهر مختار، معهد «بنين الضبعة»، بينما حصل على المركز الثالث الطالب عبد الحليم طارق، معهد «بنين الحمام»، والمركز الرابع الطالب عبد الله محمد البيلي، معهد «بنين مطروح النموذجي»، والمركز الخامس، الطالب محمود محمد، معهد «بنين الضبعة».