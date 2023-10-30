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موعد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية.. اعرف التفاصيل

كتب:

إحسان شعبان
04:40 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية

مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية

يبحث المواطنون عن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية، إذ يأتي جدول الانقطاع بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، كما يتم الإعلان عن جدول انقطاع الكهرباء مسبقاً حتى يتمكن الأهالي من اتخاذ كل التدابير اللازمة، لا سيما المخابز والمنشآت الخدمية.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية 

وعن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية، يبدأ من الساعة 12 مساء حتى 2 مساء وينتهي من الساعة 10 مساء حتى 12 صباحا، على أن تكون مدة الانقطاع ساعتين بالتناوب بين المناطق والمراكز والقرى طبقاً لشركة الكهرباء بمحافظة المنوفية.

خريطة انقطاع الكهرباء في المنوفية 

وجاءت خريطة انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية على النحو الآتي:

- مدينة أشمون من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء.

- منوف من الساعة 12 مساء حتى 2 مساء.

- الباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا من الساعة 12 مساء حتى 2 مساء.

- شبين الكوم من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء.

-السادات من الساعة 4 مساء حتى 6 مساء.

- شبين القديمة من 5 مساء حتى 7 مساء.

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