موعد انقطاع الكهرباء في الوادي الجديد.. اعرف توقيت منطقتك

أعلنت شركة كهرباء مصر العليا، موعد انقطاع الكهرباء في الوادي الجديد، وذلك وفقًا لإعلان مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، والذي يضم موعد قطع الكهرباء وعودتها.

موعد انقطاع الكهرباء في الوادي الجديد

وقال رئيس قطاع الكهرباء بالوادي الجديد المهندس ياسر عمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موعد انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال بالوادي الجديد، يبدأ من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 1 صباحا، وذلك لمدة ساعتين في كل منطقة يوميا، وفقًا لجدول تخفيف الأحمال التالي:

مدن مستثناة من انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد

وأضاف رئيس قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، إنه تم استبعاد مدينتي الخارجة والداخلة ومدينة بلاط والكمائن الأمنية والمستشفيات والمناطق التي بها وحدات صحية من خطة فصل التيار الكهربائي.