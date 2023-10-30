«أزهرية مطروح» تواصل فعاليات البرنامج التدريبي «طرق الإخلاء الآمن وقت الحرائق»

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي «طرق الإخلاء الآمن وقت الحرائق ومواجهة الكوارث»، حيث عقدت ندوة تحت شعار «معهدي أمانتي»، في معهد «عمر بن عبد العزيز» الابتدائي بإدارة مرسي مطروح التعليمية.

مهارات لمواجهة المخاطر لتأمين السلامة

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، اليوم، إن الندوة تهدف إلى توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعليمهم كيفية التعامل مع الحوادث ومواجهتها، وإكساب الطلاب مهارات ومعارف عديدة لمواجهة المخاطر لتأمين سلامتهم، وكافة سبل الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم ولذويهم.

البحث والإنقاذ والإخلاء والتوعية بمخاطر الحوادث

وتناولت الندوة أساليب البحث والإنقاذ، والإخلاء والتوعية بمخاطر الحوادث مثل الغرق واندلاع حرائق، والكهرباء، واشتراطات السلامة العامة في المنازل، والمعاهد الأزهرية، وكيفية التعامل مع الإصابات، إضافة إلى التطبيق والتدريب العملي على معدات الدفاع المدني، واستخدامها في الحوادث الافتراضية.

ندوات تثقيفية في المعاهد الأزهرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المنطقة بالجانب التثقيفي بتنظيم الندوات في المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة مطروح لتوعية الطلاب وتعليمهم وتفتيح إدراكهم نحو القضايا الهامة مثل مواجهة الأزمات والتعامل مع المخاطر كالحرائق والغرق للحفاظ على الأرواح.