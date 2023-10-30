«تنفيذي الشرقية» يناقش حماية الرقعة الزراعية والاستعداد لاستقبال الشتاء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجة ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بإلزام أصحاب السلاسل التجارية والمنافذ بتخصيص قسم لعرض وبيع المنتجات المشاركة في مبادرة ضبط الأسعار والأسواق لتسهيل وصول المواطن اليها وتحقيق الاستفادة العامة للجميع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

متابعة ووقف حالات حرق قش الأرز

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما نوه المحافظ إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الانارة وتحديد الشوارع المنخفضة والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات الكسح إليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والمارة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما أكد المحافظ على رئيس جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لعقد لقاءات مع أصحاب مكامير الفحم بنطاق المركز لبحث إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء مع توفير التمويل اللازم بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو برنامج مشروعك مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المكامير بهدف زيادة الإنتاج والدخل والتصدير.

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذ المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 2 قيراط و18 سهما بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإنشاء وحدة رفع صرف صحي عليها لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.