غلق عيادة طبية غير مرخصة بداخلها أدوية منتهية الصلاحية في الشرقية

ضبطت الجهات المختصة بالشرقية طبيبا ممارسا صاحب عياده طبية، وذلك للعمل بدون ترخيص، وحيازته واستخدامه أدوية ومستلزمات طبية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية في مدينة الزقازيق.

حملات على العيادات الطبية

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمرور على العيادات الطبية والمستشفيات، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات الصحية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المخالفين.

وقامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة مشتركة، مع اللجنة المختصة والمعنية، لتفقد المستشفيات والمراكز الطبية وبالمرور على احدى العيادات الطبية الخاصة بناحيه المساكن التعاونية في حي ثان الزقازيق، وتم تحرير المحضر رقم 14423 لسنه 2023 جنح ثان الزقازيق ضد طبيب ممارس صاحب عيادة طبية، وذلك لحيازته واستخدامه أدوية ومستلزمات طبية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة وموجوده في مكان غير مرخص له بتداول وبيع الأدوية.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على 57 أمبولا وعبوا وأعشاب مجهولة المصدر، بعضها منتهس الصلاحية وغير مسجلة في وزارة الصحة، أو هيئة الدواء المصري، كما تم غلق العيادة وتشميعها بالشمع الأحمر بمعرفة إدارة العلاج الحر.