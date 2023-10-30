وزارة الرياضة تطلق مبادرة «شباب يدير شباب» بجميع مدارس الجمهورية

أطلقت الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة ومكتب الوكيل الدائم، والإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعالية «learn 6» ضمن مبادرة «شباب يدير شباب YLY» بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر «ڤيديو كونفرانس»، وشهاب جمال الدين، مدير المشروع بالوزارة، وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديري المديريات بالمحافظات.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه يتم تنفيذ Learn 6 في المرحلة السادسة على التوالي، بكل مدارس وجامعات ومراكز شباب محافظات مصر وفى آن واحد، بمشاركة أكثر من 15 ألف شاب وفتاة، داخل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

تعليم الشباب كيفية صناعة علامة تجارية شخصية

وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء يتم تناول العديد من المواضيع الهامة التي تخص الشباب في المراحل العمرية المختلفة، حيث تناول اللقاء الحديث عن «personal branding»، وكيفية صناعة علامة تجارية شخصية، وتنمية المهارات، وفائدة التطوع، والحديث عن الانتماء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الخطة المركزية لشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، الذى أطلقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ توليه مقاليد الوزارة، خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة.