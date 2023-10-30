مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من إيطاليا لنقلها لقطاع غزة كتب: مريم جاد 03:44 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 طائرة مساعدات أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باستقبال مطار العريش طائرة مساعدات من إيطاليا تمهيدًا لإرسالها لغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مطار العريش يستقبل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى أهالي غزة هبوط طائرة مساعدات فرنسية في مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزة طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات إنسانية لقطاع غزة من تركيا والكويت مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدا لإرسالها إلى غزة مطار العريش يواصل استقبال طائرات المساعدات الإنسانية لنقلها إلى غزة مساعدات بلجيكية تصل إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بفلسطين مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من الجزائر لنقلها إلى قطاع غزة مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية لنقلها إلى قطاع غزة مطار العريش غزة بقلم مريم جاد