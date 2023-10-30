«الشعب الجمهوري» يعقد ندوة في أسيوط لمتابعة الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري في مركز القوصية بأسيوط، برئاسة ياسر خليفة، أمين التنظيم بالمركز، ندوة عن متابعة الانتخابات الرئاسية وتأييد للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح بالإنتخابات الرئاسية 2024.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

وقال السيد عبدالصبور أمين عام الحزب بأسيوط، إنّ الأمانة ستعمل بكامل طاقتها الفترة المقبلة لعقد ندوات ومؤتمرات للتعريف ببرنامج مرشح الحزب الرئاسي، بهدف حصد أكبر عدد من التأييدات للمرشح خلال المارثون الرئاسي المنتظر انطلاقه مطلع ديسمبر المقبل.

وأشار أمين العام للحزب، إلى أنّ البرنامج الانتخابي لمرشحهم يحمل حلولا جذرية لمشكلات المجتمع لا سيما المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

حزب الشعب الجمهوري

يذكر أنّ المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، حصل خلال الأيام الماضية على تزكية 46 نائبا بمجلس النواب، وقدّمهم للهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن أجرى الفحوصات الطبية المشترط إجراؤها للترشح بمعهد ناصر الطبي بمدينة نصر.