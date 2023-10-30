مؤرخ عسكري: الرئيس السيسي خصص 700 مليار جنيه لسيناء منذ توليه الحكم

قال الدكتور أحمد علي كاتب ومؤرخ عسكري، تقع سيناء بين قارتين، الأمر الذي أعطاها مكانة كبيرة، ومساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، تعادل 6% من مساحة مصر، و90% من شعب مصر يعيشون على مساحة قدرها 7%، أي أكثر من مساحة سيناء بـ1%، ويوجد فيها كل مقومات التنمية.

«علي»: الرئيس السيسي خصص 700 مليار جنيه

أكد «علي» خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص 700 مليار جنيه لسيناء، منذ توليه الحكم حتى الآن، في مختلف المجالات زراعية وصناعية وتعدين وسياحة وصيد الأسماك، وأيضًا تنمية في المجال الإسكاني.

وتابع «علي» أن القوات المسلحة قامت بـ17 مجتمع مدني، في شمال وجنوب سيناء، وجزء منها تجمعات بدوية، مناسبة لأهالي سيناء، كنوع من المحافظة على التراث، وآبار للمياه العذبة، ومساحة للزراعة واستصلاح الأرض، إذ يوجد بها كل مقومات الحياة للاستقرار.