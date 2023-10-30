«مستقبل وطن» عن إعمار سيناء: الدولة تبنت شعار «يد تبني ويد تحمل السلاح»

ثمن عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جهود الدولة المبذولة خلال الفترة الماضية لتنمية شمال سيناء وتحسين المستوى المعيشي للمواطن السيناوي من خلال المشروعات القومية التي جرى إطلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة.

عفيفي: الدولة خاضت حربا شرسة ضد معاقل الإرهاب

وأوضح عصام هلال عفيفي في تصريحات لـ«الوطن» أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، خاضت الدولة حربا شرسة ضد معاقل الإرهاب التي تمركزت بمنطقة سيناء إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 وبمجرد قطع جزء كبير في معركة الحرب على الإرهاب تبنت الدولة شعار يد تبني ويد تحمل السلاح بعد أن صدر قانون يحرم غير المصريين من امتلاك أراضي داخل منطقة شمال سيناء، وكان بداية القضاء على فكرة تسكين الغير.

المشروعات القومية بسيناء

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن المشروعات القومية التي شهدتها سيناء خلال الفترة الأخيرة لعبت دورا مهما في تهيئة المناخ السيناوي للمعيشة الآدمية كونها تتمثل في مستشفيات ومدارس ومراكز خدمية يتردد عليها المواطنون بشكل دوري خلال رحلة حياتهم اليومية.