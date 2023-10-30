انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولي الأربعاء المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولي الثاني عشر، تحت رعاية محافظة الدقهلية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام بفندق الجامعة، وتتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل والعروض الحية في مجالات تجميل وزراعة الأسنان وعلاج الجذور وأمراض اللثة، بوجود أكثر من 60 محاضرا داخل مصر وخارجها.

معرض كبير لمستلزمات الأسنان

وقال الدكتور حاتم الجندي، نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر سيكون عبارة عن معرض كبير لمستلزمات الأسنان في وجود العديد من الشركات الكبرى والمعامل الخاصة بمجال طب الأسنان، ويناقش المؤتمر العديد من الأبحاث وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان، وسيقام أكثر من 15 ورشة عمل في مجالات طب الأسنان.

مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية عُرس علمي

وأكد نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، أن مؤتمر النقابة هو عرس علمي يتم تنظيمه كل عامين، ويلتقي فيه أكبر الأساتذة العاملين في مجال طب الأسنان من داخل مصر أو خارجها مع زملائهم وأبنائهم من أطباء أسنان الدقهلية ومنطقة الدلتا، لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في شتى فروع مجال طب الأسنان، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر 1500 طبيب ومدة المحاضرة 3 ساعات بالتوازي.