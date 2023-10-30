عضو بـ«فتح»: ضغوط متزايدة على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد في غزة

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إنّه من المتوقع في هذه المرحلة، زيادة الضغوطات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للقبول بوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

«دلياني»: الرأي العام العالمي بدأ يتخذ شكلاً مختلفاً

وأضاف «دلياني»، في مداخلة مع الإعلامية آية الكفوري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أنّ الرأي العام العالمي بدأ مؤخراً يتخذ شكلًا مختلفًا ولو أنه ما زال منحازًا على نحو كبير إلى موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي في المجازر التي ترتكبها، إلا أن الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية والدبلوماسية الشعبية العربية، ممزوجة بنشاط وجهد على وسائل التواصل الاجتماعي، فضحت الكثير من الأكاذيب التي يسوق لها وتروجها دولة الاحتلال، وبالتحديد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويضغط لتصديقها والتماهي معها.

«دلياني»: «بايدن» يعتمد على التقدميين في الانتخابات

وتابع: «باعتقادي أن التظاهرات التي خرجت يوم أمس، سواء في نيويورك أو سان فرانسسكو أو كاليفورنيا أو لندن أو برلين أو فرنسا، أو كل الدول التي رؤساؤها واضحين في مواقفهم المعادي للقضية الفلسطينية والمناصر للاعتداءات الإسرائيلية، كل هذه التظاهرات تحمل معان سياسية داخلية، خاصةً وأن بايدن يعتمد على مثل هؤلاء التقدميين في الانتخابات، وبالتالي، فإن الانقسام بدا واضحاً حتى لدى أنصار الحزب الديموقراطي».

وأضاف أن «هذه التغيرات في ديناميكية السياسة الداخلية لكل الداعمين للمجازر الإسرائيلية في غزة، سيكون لها تأثير، لذا يجب علينا المزيد من الدبلوماسية الشعبية والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي».