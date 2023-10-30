فلسطينيات يكشفن معاناة من دفتر الصمود.. إحداهن فقدت 26 شخصا من أسرتها

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc، عن حكاية فلسطينيات يكشفن مأساة ومعاناة من دفتر الصمود على الأرض حول الأحداث الجارية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فتاة فلسطينية: فقدت 26 شخصًا من أسرتي نتيجة قصف العدوان

وروت زينب سليمان الفتاة الفلسطينية، أنها تعيش منذ 3 سنوات في مصر، انتقلت للدراسة برفقة أشقائها، موضحة أنها فقدت 26 فردا من أسرتها، نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها لم تتوقع أنهم يتم قصفهم لأن الخطر لم يشكل عليهم 1% لأن المنطقة التي كانوا يعيشون فيها كانت آمنة ولا هي شمال ولا جنوب وتم قصفهم بصاروخين أبادة كاملة.

وتابعت «زينب» خلال لقائها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc، أنها تلقت خبر استشهادهم عن طريق وسائل الإعلام، لأن الاتصالات كانت متقطعة بهم منذ 7 أكتوبر ببداية الأحداث.

امرأة فلسطينية: بنكتب أسامي أفراد الأسرة على جثامينهم للتعرف عليهم وقت استشهادهم

وأوضحت هدى عايش، من اتحاد المرأة الفلسطينية، أن أسرتها بالكامل داخل الضفة الغربية، وزوجها علمه داخل الضفة الغربية أيضا وانتقلت لمصر، لقيام زوجها بزيارتها عن طريق الأردن لمصر ترانزيت، قائلة «إن جميع الأهالي والعائلات في غزة يقومون بكتابتة أساميهم على جثامينهم تحسبًا لو تم استشهادهم ويتعرفون عليهم من الأسماء».

زينب: فقدت التواصل بأسرتهم ولم أعلم عنهم شيئًا

وتابعت «زينب العفش» أنها جاءت لمصر قبل أحداث 7 أكتوبر بأسبوع، لمشاركتها في إحدى المسابقات، وعندما بدأ القصف لم تستطيع العودة مرة أخرى واستقرت في مصر، وكانت تتواصل مع أسرتها يومًا بعد يوم حتى انقطع الاتصال وفقدت التواصل بهم لمدة 14 يومًا، وكنت أتابع الأخبار والأحداث من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولم أعلم عنهم شيئًا حتى هذه اللحظة.