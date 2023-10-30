الفلسطينية إسراء المدلل: لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء فقط

استعرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر شاشة «dmc»، فيديو للفلسطينية إسراء المدلل تتحدث به عن فلسطين وغزة، خاصًة بعد تهجير أهلها.

إسراء المدلل: سنخرج من غزة إلى السماء

وقالت الفلسطينية إسراء المدلل بفعاليات منتدى الشرق الشبابي، إن رشدي السراج يقول: «لن نرحل وسنخرج من غزة الي السماء و إلى السماء فقط»، لافته إلى استشهاده وكان السماء تنادى على الأصدقاء بغزة.

وأضافت «إسراء» أن مشاهد استشهاد الأصدقاء تجعلنا نشعر بأن الجنه لا تستطيع أن تعيش بدونهم، قائلة: «نحن في غزة عند الله بين شهيد وشاهد وكلنا ننتظر اين سنكون».