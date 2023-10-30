محافظ أسيوط يفتتح منفذا جديدا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بمقر مبنى المجلس الشعبي المحلي أمام ديوان عام المحافظة، ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

توفير احتياجات المواطنين

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه منفذ بيع السلع، واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعرض، والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة.

كما تفقد المحافظ أحد السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة نزلة عبداللاه لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، واطمئن على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز منتجات الألبان والبيض واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح.

توفير السلع الغذائية

والتقى اللواء عصام سعد بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها الحكومة ومردودها الإيجابي على المواطنين التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية.

وأشار إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.