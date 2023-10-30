معمل الأراضي للتحليلات الفنية بـ«زراعة أسيوط» يحصل على الاعتماد الدولي

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنه تم اعتماد معمل الأراضي للتحليلات والاستشارات الفنية بكلية الزراعة، من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بعد تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، في بعض الاختبارات الكيميائية لبعض الأسمدة والنباتات ومستخلصات ومعلقات التربة، وذلك في 20 يوليو 2023.

كفاءة المعمل ومصداقية نتائجه

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه، ومدير معمل الأراضي للتحليلات والاستشارات الفنية بكلية الزراعة على هذا الإنجاز، والذي يعد اعترافاً رسمياً بكفاءة المعمل، ومصداقية نتائجه وتقاريره، وكفاءة كافة العاملين به، موجهاً خالص شكره لفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تطبيق رؤيتها واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

احتياجات سوق العمل

ومن جهته، أضاف الدكتور عادل محمود، أن حصول المعمل على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) يسهم في مساعدة الباحثين على تطوير كفاءتهم، ومهاراتهم البحثية، وزيادة عدد الاختبارات داخل المعمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل، والجهات المعنية بمجالات عمل المعمل، والتي تشمل تحليل عينات الأراضي والنبات والأسمدة، التحليل الكيميائي للمياه، تقدير صلاحية المياه للري، عمل الدراسات الفنية اللازمة لاستصلاح الأراضي وحل مشكلات التربة، حصر وتقييم الأراضي للاستخدام الأمثل في الزراعة.