أمين شباب «حماة وطن»: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

أعلن المهندس كريم إمام، أمين شباب حزب حماة وطن، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات التي لا حصر لها في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة الماضية تحت قيادته، ما يعد بمثابة ملحمة وطنية فريدة من الكفاح والمثابرة، والتغلب على المشكلات والتحديات التي فرضتها الحروب والصراعات العالمية المتنامية، التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية، باعتبارها جزءا من العالم الاقتصادي.

الجمهورية الجديدة

وأكد «إمام» في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في رسم شكل ومعالم الدولة المدنية الحديثة، وبناء الجمهورية الجديدة، التي شهدت تطورا كبيرا في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن حرصه على فتح مواطن الضعف في كل ملف من الملفات بشفافية، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها بل والنجاح في التغلب عليها وأبرز تلك الملفات، ملف العشوائيات والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن احتفالات الشعب المصري اليوم في مختلف ميادين محافظات الجمهورية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد، تأتي تتويجا للانجازات التي تحققت في مصر على أرض الواقع خلال العشر سنوات الأخيرة، التي كشف عنها مؤتمر «حكاية وطن»، مضيفا أن حزب حماة الوطن، يشارك المواطنين فرحتهم بالانتصارات بحرب أكتوبر من خلال تنظيم العديد من الحفلات بالميادين وبمشاركة جميع قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.

انتصارات حرب أكتوبر

وأضاف المهندس كريم إمام، أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ستظل محفورة في وجدان كل مواطن مصري عاما بعد الآخر، وتعبيرا عن إرادة شعبا وقف خلف جيشه القوي الذي استطاع قهر العدو ورد إعتبار الدولة المصرية واسترداد كرامتها وعزة شعبها بكل ثقة، ولقنت العدو درساً ما زال يتحدث عنه العالم ليومنا هذا عن قوة الجيش المصري.