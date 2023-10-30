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محمد رمضان يشارك في تقديم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

كتب:

بسمة شطا
07:57 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

وقع الاختيار على الفنان محمد رمضان ليشارك في تقديم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل عام 2024 في ساحل العاج، وتم إعلان الأمر على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم «كاف».

محمد رمضان مفاجأة الأغنية الرسمية لكأس الأمم 

وشاركت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم «كاف» عبر منصة «أكس»، البوستر الرسمي للفنانين المشاركين فى تقديم الأغنية الرسمية، والذي ظهر من بينهم الفنان محمد رمضان ومعه مجموعة أخرى من الفنانين منهم ماجيك سيستم ويمي ألادي.

وكشف البوستر اسم الأغنية الذي حمل عنوان «أكوابا»، وتم التعليق عليه: «الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية».

يذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن منذ قليل عن طرح أغنيتة الجديدة، وأنه طلب تأجيلها، ولكن الشركة المنتجة رفضت الأمر.

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بقلم بسمة شطا