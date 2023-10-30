موعد صرف معاشات المعلمين.. النقيب يوضح

أعلنت نقابة المعلمين بدء صرف معاشات أكتوبر لأعضاء النقابة، منذ ظهر اليوم الاثنين، لكل مستحقي المعاشات من الأعضاء، ومن المقرر صرف معاشات الورثة خلال الفترة المقبلة.

موعد صرف معاشات المعلمين

من جانبه، قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن موعد صرف معاشات المعلمين، تحدد بعد أن عملت نقابة المعلمين على تدبير الأموال اللازمة لصرف معاشات المعلمين دفعة شهر أكتوبر، والتي تصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بعد أن تمّ صرف المعاشات دفعة شهر سبتمبر الماضي.

وكانت نقابة المعلمين نفت في وقت سابق، تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو خفض عدد دفعات صرفها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، وبالفعل أعلنت النقابة عن موعد صرف معاشات المعلمين منذ اليوم.