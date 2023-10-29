عاجل.. نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات أكتوبر غدا

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن النقابة العامة للمهن التعليمية، ستبدأ صرف معاشات أكتوبر لأعضاء النقابة، بداية من غد الاثنين.

صرف معاشات المعلمين

وكانت نقابة المعلمين أعلنت أنها كانت تعمل على تدبير الأموال اللازمة لصرف معاشات المعلمين دفعة شهر أكتوبر، والتي تصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بعد أن تمّ صرف المعاشات دفعة شهر سبتمبر الماضي.

ونفت نقابة المهن التعليمية تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو خفض عدد دفعات صرفها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية.

صرف المعاشات

وتابع نقيب المعلمين أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للالتزام بمسؤولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، في ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاشات يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف معلم شهريًا، وبالتالي توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جدًا يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد.