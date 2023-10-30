«سنظل بجانب ركام بيوتنا لنعمرها».. أبرز تصريحات سفير فلسطين خلال لقائه «حملة السيسي»

«المواطنون سوف يظلون إلى جانب ركام بيوتهم ليعمروها مرة أخرى».. جاءت هذه الكلمات ضمن تصريحات السفير الفلسطيني، خلال زيارته للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المستمرة في دعم القضية، وإرسال الدعم الإنساني والضغط لتوصيله لأهالي غزة.

أبرز التصريحات

وترصد «الوطن» أبرز التصريحات بحسب ما نشرته الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- أتقدم بالشكر لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على هذا اللقاء ونشكرهم على دعوتهم في هذا الوقت تحديداً لما تمر به الدولة الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غاشم.

- اللقاء يعبر عن أرقى صور التضامن مع الشعب الفلسطيني.

- نحن كشعب فلسطيني نتعرض لإبادة جماعية ممنهجة وعدوان شرس.

- نحن مطمئنون بهذا التضامن العارم من الشعب المصري.

- الرئيس السيسي يؤكد دائماً على موقف مصر من القضية الفلسطينية بضرورة حل الدولتين والحق في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

- هناك وعي وطني كبير لدى الفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم.

- المواطنون سوف يظلون إلى جانب ركام بيوتهم ليعمروها مرة أخرى.

- نعمل على استعادة الوحدة الوطنية داخل فلسطين ونتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة.

- مصر شريك استراتيجي تاريخي مع الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبنا وقدمت الشهداء والمصابين.

- نتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المستمرة في دعم القضية، فهو أول من طالب بوقف إطلاق النار وحرص على إرسال الدعم الإنساني وضغط لتوصيله لأهالينا في غزة.

- إذا كانت فلسطين في قلب كل مواطن مصري، فإن مصر في قلب كل مواطن فلسطيني.

- هناك مخطط قديم أن يتم عمل دولة فلسطينية في سيناء ونحن نرفض هذا المخطط، فنحن نحترم سيادة مصر ولن نسمح أن نقيم دولة فلسطينية على أرض مصر.

- نحن نريد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.