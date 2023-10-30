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وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

كتب:

أ ش أ
07:19 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
وزيرة خارجية كندا

وزيرة خارجية كندا

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى هدنة إنسانية في غزة، بعد محاولات قوات الاحتلال اقتحام قطاع غزة وتزايد القلق بشأن مصير المدنيين الفلسطينيين.

حث على تنفيذ الهدنة

وقالت «جولي» في تصريحات اليوم، إن الوقت ينفد، وحثت جميع الأطراف على الموافقة على هدنة لإجلاء الرعايا الأجانب وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى المنطقة، مضيفة أن هناك 400 كندي محاصرين في غزة يعيشون في خوف ويأس.

ضرورة التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي

وتابعت: «يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي لأنه حتى في الأزمات هناك مبادئ.. وفي الحرب هناك قواعد، ويجب أن نسترشد بالكرامة الإنسانية».

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