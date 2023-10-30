نائبة «حماة الوطن»: حل الدولتين في فلسطين السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة

نددت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، باستمرار التصعيد الإسرائيلي، واتساع رقعة الغارات على قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ24 منذ بدء عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الجاري، مخلفة أكثر من 9 آلاف شهيد، ونحو 25 ألف جريح، مما يزيد من الكارثة والوضع الإنساني في القطاع.

وأعربت نيفين حمدي، في بيان صحفي، عن استنكارها الشديد للعراقيل الإسرائيلية غير المبررة، التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، نتيجة قيود واشترطات فرضها الجانب الإسرائيلي، تتمثل في تفتيش الحافلات القادمة من معبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير وتمثل خطرا حقيقياً للأشقاء في القطاع، مناشده المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بسرعة اتخاذ خطوات جادة وفورية لوقف تلك القيود غير المشروعة وغير الإنسانية في حق مواطنين وأطفال يتعرضون لحرب إبادة جماعية أمام مسمع ومرأى من الجميع.

تنديد بالمخطط الإسرائيلي الخبيث

وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن المخطط الإسرائيلي الخبيث لافتعال أزمة جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار، مشددة على رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرار نفس السيناريو القديم بنزوح الأشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتساءلت نائبة «حماة الوطن»، لماذا كل هذا الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية في حق الاشقاء في فلسطين؟ وأين منظمات حقوق الانسان الدولية المشبوهة تجاه جريمة حرب ترتكب تحت مسمع ومرأى من الجميع في حق أطفال ليس لهم حول ولا قوة؟ وأين مجلس الأمن من جرائم إسرائيلية ترتكب قيودا غير مشروعة في حق الإنسانية لعدم إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة؟ وماذا تنتظرون وأنتم تنظرون للدمار والمأساة والحزن الذي يخيم على أهالي فلسطين لفقد ذويهم وحصارهم وقطع الإمدادات عنهم لتنفيذ مخططهم لنزوحهم وترك أراضيهم خوفا من الموت المؤكد والمنتظر نتيجة غاراتهم وحربهم وحصارهم؟

موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينة

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بالتأكيد علي موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء تلك الحرب الشنيعة، باعتبارها السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، مطالبة الجميع بتكثيف جهودهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.