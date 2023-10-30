حماة الوطن: الحرب في غزة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، رفضه التام للجهود الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أجل الدخول إلى مصر، محذرا أن ذلك قد يعرض السلام مع دولة الاحتلال للخطر، موضحًا أن الحرب ضد الفصائل الفلسطينية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا إلى مصر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، في بيان له اليوم، إن الحكومة المصرية تعتبر الضغط العسكري وحصار غزة مخططا لطرد الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، لافتا إلى أن سيناء يمكن أن تصبح بعد ذلك قاعدة عمليات للمسلحين لشن هجمات إرهابية ضد دولة الاحتلال التي بدورها ستلوم مصر على مثل هذه الهجمات.

خطورة دعوات الاحتلال للفلسطينيين بالنزوح

وأوضح «الزهار»، خطورة دعوات الاحتلال للفلسطينيين بالنزوح، موضحا أن تلك الدعوات هدفها تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ومثل هذه الدعوات ما هي إلا تحركات مشبوهة هدفها ضرب القضية الفلسطينية وتفريغ قطاع غزة من سكانه وهو أمر لا يجب السكوت عليه، ودعوة الاحتلال لبعض الفلسطينيين للنزوح للأراضي المصرية ثم العدول عن ذلك دعوة خبيثة الغرض منها تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ومصر لن تقبل بأي تحرك يمس سيادتها.