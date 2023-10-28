حماة الوطن: رسائل الرئيس السيسي اليوم حذرت العالم من اتساع الصراع بالمنطقة

وصف الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المعرض الدولي للصناعة بالكاشفة والتي تضمنت تحذيرا للمجتمع الدولي من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بسبب الحرب الحالية في غزة، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، كما حملت رسائل قوية للشعب المصري والعالم بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، والجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية آمنة

وأضاف «الزهار»، في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بأن الدولة المصرية آمنة من خلال العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بجانب توضيحه لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال الضغط على المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف، والعمل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع الخدمات عنهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي كشف للمصريين حرصه على أن تلعب مصر دورا إيجابيا في الصراع الذي تشهده غزة في الوقت الراهن، من خلال بذل جهود حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، إذ أن مصر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وستظل تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدولة المصرية حريصة على النهوض بالصناعة

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على النهوض بالصناعة وطرح المزيد من الأراضي للتنمية الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات للمصنعين، بالإضافة إلى تأهيل المدارس التكنولوجية والفنية الصناعية، خاصة أن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية لإيمان القيادة السياسية بأن الصناعة من أهم مقومات دعم الاقتصاد القومي.