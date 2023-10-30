«أونروا» تؤكد مقتل 10 من موظفيها في قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، إن 10 من موظفيها قتلوا خلال الساعات الـ72 الماضية، ليصل مجموع من قتلوا من موظفي الوكالة الأممية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، إلى 63 موظفا.

عدد النازحين

وأضافت الوكالة، في بيان صحفي، أن ما يقرب من 672 ألف نازح داخلياً يعيشون في 149 مُنشأة تابعة للأونروا في مُختلف أنحاء قطاع غزة، ويواجهون ظروفًا يائسة بشكل مُتزايد.

انقطاع الاتصالات في غزة

وواجهت قدرة الوكالة على تقديم المساعدة المُنقذة للحياة مزيدًا من العوائق بسبب انقطاع الاتصالات لمدة 36 ساعة والذي أثر على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المُنظمات الإنسانية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر والساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر.