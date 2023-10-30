لحظة استهداف قوات الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي في غزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثالث للمستشفي التركي، وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

لحظة قصف المستشفي التركي

ونشر تليفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا، يرصد لحظة قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المشفى الوحيد لعلاج نحو 9 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى التركي بغارات مستمرة منذ ساعات متأخرة، من مساء أمس حتى الآن، في ظل العدوان المستمر على قطاغ غزة.

كما كشف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال تلقي القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس، في ظل تهديدات بالإخلاء.

القطاع الطبي في غزة ينهار

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن قوات الاحتلال لا تزال تعتدي على الكادر الطبي، حيث ارتقى 124 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100 آخرين، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 توقفت عن العمل بشكل كامل.

كما تم اغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، كما أشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).