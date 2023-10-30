«تعليم الجيزة»: ندوة تثقيفية دينية أسبوعية خلال طابور الصباح للحث على حب الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن ندوة تثقيفية دينية أسبوعية خلال طابور الصباح يلقيها أحد أئمة الأوقاف بجميع المدارس التابعة لمديرية تعليم الجيزة في جميع الإدارات التعليمية أثناء طابور الصباح تحث على حب الوطن وتعزيز الانتماء والولاء له وتعديل السلوكيات الأخلاقية والدينية لدى الطلاب.

وذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والفضلى سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن منسق الندوات دكتور أحمد أبو طالب مديرية الأوقاف ومنى أحمد حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.