‎نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم.. فرصة أمام المستبعدين

تتابع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية نتيجة مسابقة التربية والتعليم، وشددت على الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم معلمي من رياض الأطفال ومعلم الفصل، بسرعة العمل على تقديم مسوغات التعيين إلى المديريات والإدارات التعليمية التابعين لها بالمحافظات.

30 ألف معلم

وبعد ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم، أوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة لاستلام التعيين في مسابقة 30 ألف معلم ومنها:

- إقرار بعدم الفصل من الخدمة.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة، أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة الخدمة العسكرية، شهادة الخدمة العامة.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تراها السلطة المختصة.

- تقديم استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات.

تقديم استمارة 103، طلب استخدام، قرار المجلس الطبي.

فرصة أمام المستبعدين

وفيما يتعلق بتوابع نتيجة مسابقة التربية والتعليم، أعلنت وزارة التعليم والتعليم عن وجود فرصة أمام المستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم في الدفعة الأولى، حيث يمكنهم تقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، ويتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات مرة أخرى.

وشددت المديريات التعليمية، على المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل، سرعة تقديم مصوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية؛ استعدادا للتعاقد معهم والتسكين في المدارس.