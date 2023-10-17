كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن نتيجة المرحلة الأولى للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، كما سهل طرق الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 بالنسبة لجميع المشاركين في المسابقة.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، للمتقدمين في مسابقة الـ30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، من محافظات «بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء، والبحر الأحمر»، من الدخول هنـــــا.

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- الضغط على أيقونة استعلام هنـــا.

- إدخال الرقم القومي والرقم الخاص بالطلب.

- تظهر نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.

المستندات المطلوبة من المتقدمين في مسابقة التربية والتعليم

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفق منشور سابق صادر عنه، عدد المتقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم من محافظات «قنا، والفيوم، وأسوان»، الذين سيحضرون للامتحان، وطالبتهم بإحضار أصول المستندات التالية.

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

3- شهادة الخدمة العامة للإناث.

4- صحيفة الحالة الجنائية.

5- بطاقة الرقم القومي.

6- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

7- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة.