لبنى عسل: المجازر الوحشية بقطاع غزة في تصاعد مستمر

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن حصيلة الاعتداءات الوحشية التي تحدث على أرض قطاع غزة في تصاعد مستمر، ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنه أمس السبت وقع 908 مجازر ضد العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة.

قصف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة

وأوضحت «عسل» خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة» أنه منذ دقائق قليلة جرى الإعلان عن أن جيش الاحتلال قصف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان، قائلا: «المستشفيات بيتم تهديدها والعمليات بتتعمل على نور الموبايل، مجازر إنسانية ليس لها وصف».