طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

كشف تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل منذ قليل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، وتسببت بأضرار في المخازن.

قصف مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني

يأتي هذا في الوقت الذي يستغيث فيه الهلال الأحمر الفلسطيني من التهديدات المستمرة من قوات الاحتلال بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة، الذي يعاني من القصف المستمر منذ السابع من الشهر الجاري

3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

وفي استمرار لهجمات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زواتا، غرب نابلس.

وأفادت الإغاثة الطبية بأن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما برأسه والآخر في الفخذ، إضافة لإصابة شاب، 35 عاما، بعيار حي في كتفه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية زواتا.