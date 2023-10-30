خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ.. تشمل 21 منطقة

كشفت شركة الكهرباء بكفر الشيخ، أماكن وخريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مدن المحافظة، التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر السبت الماضي، وذلك لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق، بهدف تخفيف الأحمال والاستهلاك المرتفع هذه الأيام.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

وأوضح مصدر في شركة الكهرباء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، لا يكون في الساعات الأولى من الصباح ببعض المناطق الحيوية، والتي منها مدينة كفر الشيخ، في حي شرق كفر الشيخ، نظراً لوجود عدد من المستشفيات بها، كما يستثنى من ذلك المناطق الحيوية المنتجة للغذاء، والدواء، وكذلك مناطق وخطوط الإنتاج الصناعي والغذائية.

وأشار إلى أن موعد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ في القرى بالتبادل مع بعضها بغرض قطع التيار الكهربائي وتخفيف الاحمال داخل نطاق كل وحدة محلية على حدة، وذلك في 21 قرية وحي بمحافظة كفر الشيخ.

مدد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ

وتضمنت خريطة تخفيف أحمال الكهرباء مراكز كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم، من الساعة 8 حتى 12 مساء بالتبادل بين القرى، وكذلك بمراكز الرياض والحامول ودسوق وبيلا وفوه من الساعة 1 مساء حتى الساعة 4 مساء، ومراكز البرلس وبلطيم ومطوبس من الساعة 5 حتى 9 مساء، ثم يتم تخفيف أحمال الشوارع بعد الساعة العاشرة، وبعض الأحياء بالمدن، ساعة يومياً.