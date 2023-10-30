محافظات مستثناة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. بينها البحر الأحمر

بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، يبحث المواطنون عن المحافظات المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء، بالإضافة إلى الأماكن التي لا يطبق بها القرار.

محافظات مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

وجاءت المحافظات المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء كالتالي: «مرسى مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، وأرجع مجلس الوزراء استبعادها من ذلك القرار إلى قلة معدلات استهلاكها للطاقة الكهربائية.

مؤسسات حكومية مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

كما أنها هناك مصالح حكومية أيضا مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء وهي «المستشفيات، بنوك الدم، الوحدات الصحية، المعامل المركزية»، فيما يشمل قرار تخفيف الأحمال محافظات «الوادي الجديد، المنيا، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، شمال سيناء، الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، بني سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، الفيوم، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة».

وكان قد أصدر مجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، قرارا تخفيف أحمال الكهرباء، لمدة ساعتين في اليوم، موضحا أن ذلك يرجع إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، مشيراً أن هناك انخفاض في الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.